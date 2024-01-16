Обвиняемый в мошенничестве при строительстве котельных под Тамбовом умер в СИЗО

Проводится проверка

ТАСС, 16 января. Прокуратура проводит проверку по факту смерти в следственном изоляторе Тамбова обвиняемого в мошенничестве при строительстве котельных Юрия Чернышова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"По факту гибели Чернышова проводится проверка", - подтвердили в пресс-службе, отметив, что по всем фактам смертей в учреждениях уголовно-исполнительной системы обязательно проводятся проверки.

По версии следствия, в Котовске планировалось построить шесть блочно-модульных котельных, по итогам конкурса соглашение заключили с ООО "Компьюлинк инфраструктура ТО". Работы провели при финансовой поддержке фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 300 млн рублей. По данным следственного управления СК по Тамбовской области, при проверке федеральным казначейством установлено, что городская администрация при формировании сводных сметных расчетов не осуществила мониторинг цен на оборудование для котельных, в связи с чем его проектная стоимость была завышена, что повлекло неэффективное использование бюджетных средств в размере более 100 млн рублей.

В отношении Чернышова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).