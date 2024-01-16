В Воронеже 35 квартир получили повреждения после атаки БПЛА

Как уточнил губернатор Александр Гусев, на базе школы №84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. В Воронеже 35 квартир, по предварительным данным, получили повреждения в трех многоквартирных домах в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов, отраженной средствами ПВО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на Тепличной улице: 23 квартиры в доме №6А (1-й подъезд), 7 квартир в доме №68 (4-й подъезд), 4 квартиры в доме №6В (3-й подъезд), 1 квартира в доме №6Г", - написал он.

Гусев добавил, что на базе школы №84 для жителей пострадавших квартир развернули пункт временного размещения, но пока никто за помощью не обратился, люди остались у родственников. По его данным, на месте работают спецслужбы, представители администрации Советского района, УК "Стройтехника", развернут оперативной штаб от администрации города, специалисты занимаются установкой в доме временного остекления. Он уточнил, что также решен вопрос об установке временного остекления в домах №67, №68А, №67Б, №68В на Острогожской улице Воронежа.

"Вижу, что в соцсетях, в том числе под моими постами, воронежцы благодарят военных за работу этой ночью. Присоединяюсь к словам благодарности. Мы уверены в надежной защите нашего неба", - написал губернатор региона.

Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. Как сообщал Гусев, в Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры. В четырех домах на Острогожской улице выбиты окна, в городе ввели режим ЧС.