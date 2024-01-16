В Нижнем Новгороде два человека погибли при пожаре в доме

По данным прокуратуры, в доме проживает многодетная семья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. В результате пожара в доме в Нижнем Новгороде погибли два человека, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.

Возгорание площадью 200 кв. м произошло на улице Гужевой, на месте задействовали 7 единиц техники и 21 человек личного состава, пожар локализовали, угрозы соседним домам нет, кровля дома частично обрушилась. "В 08:45на месте обнаружены двое погибших, возраст и пол уточняется", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что в доме, по предварительной информации, проживает многодетная семья, на место выехали представители надзорного ведомства.