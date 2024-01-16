СМИ: среди жертв взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку обнаружили гражданина Грузии

По данным телеканала "Рустави-2", им был 35-летний мужчина

ТБИЛИСИ, 16 января. /ТАСС/. Один из погибших при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку - гражданин Грузии. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави-2".

По его данным, погиб 35-летний мужчина, который находился в столице Азербайджана по работе. Агентство Интерпрессньюс уточняет, что он жил в селе Нахидури Болнисского муниципалитета Грузии.

Взрыв, сопровождаемый пожаром, произошел в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку в понедельник днем. Пожарные полностью ликвидировали возгорание. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело. Спасатели извлекли из-под завалов тела семи человек.