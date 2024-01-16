Главу поселка ХМАО обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств

По данным следствия, Вячеслав Поздняков принял решение о расходовании выделенных на развитие дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства 9 млн рублей на другие цели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Бывшего главу городского поселения Барсово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа Вячеслава Позднякова обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств, халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Бывший глава городского поселения Барсово обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 285.1, ч. 1 ст. 293, ч. 2 ст. 285 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств, халатность и злоупотребление должностными полномочиями). Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением", - сказал собеседник агентства.

Поздняков стал фигурантом уголовных дел в середине декабря 2022 года. Прокуратура Югры установила, что в апреле 2021 года администрация Сургутского района перечислила в бюджет Барсово 9 млн рублей для развития дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства. Несмотря на целевой характер использования, глава поселения принял решение о расходовании денег на другие цели. Кроме этого, он длительное время не принимал меры по признанию одного из домов поселения аварийным. В результате этого граждане проживали в помещениях, не отвечающих требованиям жилищного законодательства, была создана угроза для их жизни и здоровья.

Кроме того, в апреле 2023 года апелляционная инстанция поддержала решение Сургутского районного суда, отправившего Позднякова в отставку в связи с утратой доверия.