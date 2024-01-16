В Башкирии в ДТП умер один человек

Пострадали шестеро

ТАСС, 16 января. На трассе Уфа-Оренбург в Башкирии столкнулись три автомобиля - Mazda 6, "Газель" и Skoda Octavia, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Как уточнили в пресс-службе минздрава региона, в ГБ №1 Стерлитамака доставили шесть человек. №Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. К сожалению, один из пациентов, поступивший в крайне тяжелом состоянии, скончался", - говорится в сообщении.

Изначально в ГИБДД сообщали о семи пострадавших, двух из которых госпитализировали. Отмечалось, что незначительные травмы получила 17-летняя девушка.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.

В новость внесены изменения (11:44 мск) - уточняется число пострадавших.