Свердловский суд отпустил из СИЗО бывшего и.о. зампреда правительства Забайкалья

Игорю Дубровину изменили меру пресечения на запрет определенных действий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Свердловский областной суд изменил меру пресечения бывшему исполняющему обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игорю Дубровину, которого ранее Верх-Исетский районный суд арестовал до 27 февраля по делу о мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Дубровину изменили меру пресечения на запрет определенных действий", - отметили в суде.

Ранее следователи ГУ МВД России по Свердловской области задержали Дубровина в Чите в порядке ст. 91 УПК РФ. На самолете его доставили в Екатеринбург. Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По месту его жительства и работы провели обыски. По сведениям начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, чиновника подозревают в хищении денег в особо крупном размере в тот момент, когда работал в Екатеринбурге.

До этого на официальном портале Забайкальского края появилось сообщение, что исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Игорь Дубровин освобожден от должности "за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему".