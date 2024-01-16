Бастрыкин потребовал доклад о проверке в школе Москвы, где девочка напала на одноклассницу

Классный руководитель попыталась пресечь конфликт, но школьница стала угрожать и педагогу

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в одной из столичных школ, где девочка напала на одноклассницу и угрожала учителю. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе проверки и обстоятельствах, установленных при ее проведении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, 15-летняя школьница напала на одноклассницу. Классный руководитель попыталась пресечь конфликт, но девочка стала угрожать и педагогу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.