На севере Франции в 18 департаментах объявили тревогу из-за снега и гололеда

По данным метеорологической службы Meteo France, в Нормандии и О-де-Франс толщина снежного покрова может достичь 20 см

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности объявлен в 18 департаментах на севере Франции в связи с периодом холодов, а также надвигающимися снегопадами и дождями. Об этом сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.

"Сегодня утром в департаментах с оранжевым предупреждением, объявленным в связи со снегом и обледенением, наблюдались очень низкие температуры: от -2 до -10 градусов по Цельсию. Обильный ледяной дождь, который местами перейдет в снегопад, может осложнить дорожную обстановку", - говорится в предупреждении.

Согласно прогнозам, осадки ожидаются во вторник вечером и продолжатся в среду и четверг. При этом в среду количество департаментов, где будет объявлена оранжевая тревога, вырастет до 36: в 2 она связана с дождями и угрозами затопления, тогда как в 34 - со снегом и обледенением. В среду в некоторых департаментах может выпасть в среднем от 7 до 10 см снега, хотя в Нормандии и О-де-Франс толщина снежного покрова может достичь 20 см.