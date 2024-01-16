В Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в доме

Возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 16 января. /ТАСС/. При пожаре в жилом доме в Краснощековском районе Алтайского края погибли двое детей. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК России по региону.

"В одном из частных домов в селе Краснощеково Краснощековского района произошло возгорание. Из помещения гражданами, проживающими по соседству, были вынесены двое детей двух и трех лет, которые скончались на месте происшествия. Их мать в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения края ТАСС сообщили, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь, проведена консультация с краевыми специалистами.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры, сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она также отметила, что по поручению прокурора организована проверка.

В СК уточнили, что, по предварительным данным, дети находились дома вместе с матерью. Утром в помещении была растоплена печь. Следователи проводят осмотр места происшествия.