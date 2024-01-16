Приложение "Радар. НФ" помогло сбить три из восьми нейтрализованных над Воронежем БПЛА

В регионе приложение установили 6 183 жителя

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар. НФ" для экстренного реагирования на замеченные беспилотники или диверсионные группы, разработанное Народным фронтом, помогло сбить три из восьми нейтрализованных украинских БПЛА над Воронежской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

"Всего поступило 15 сигналов, все они были оперативно переданы военным, все были по теме БПЛА или взрывов. Три БПЛА сбито благодаря сигналам, поступившим от пользователей приложения "Радар. НФ". Целью атак ВСУ был аэродром Балтимор, благодаря помощи граждан, удалось предотвратить нападение", - сказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

Ранее приложение помогло сбить два БПЛА в Брянской области, еще два - в Курской, по одному - в Крыму и в Смоленской области.

Как сообщили в пресс-службе, на сегодняшний день "Радар. НФ" скачали уже более 350 тыс. россиян. По числу скачиваний лидируют Москва и Московская область - 122 788 скачиваний, на втором месте - Белгородская область, в которой приложение установили 31 622 человека, замыкают тройку лидеров Санкт-Петербург и Ленинградская область с 23 285 тыс. скачиваний. В Воронежской области приложение установили 6 183 пользователя.

Приложение "Радар.НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, помимо площадки AppGallery, его можно скачать в GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение для операционной системы iOS, можно найти на сайте Народного фронта.

Как сообщило Минобороны, в ночь на вторник подразделения ПВО уничтожили пять и перехватили три украинских БПЛА над Воронежской областью. В Воронеже в результате попадания фрагмента БПЛА в квартиру на Тепличной улице пострадала девочка 2013 года рождения, ребенку оказали медицинскую помощь на месте. Из-за падения обломков также загорелся балкон квартиры. В четырех домах на Острогожской улице выбиты окна, в городе введен режим ЧС.