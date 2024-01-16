В Красноярске на подозреваемого в незаконном бизнесе возбудили новые уголовные дела

Евгения Генералова также подозревают в вымогательстве и мошенничестве

КРАСНОЯРСК, 16 января. /ТАСС/. В отношении жителя Красноярска Евгения Генералова, подозреваемого в незаконном предпринимательстве на 600 млн рублей, возбудили три дополнительных уголовных дела о вымогательстве и мошенничестве. Об этом сообщила прокуратура Красноярского края.

"По требованию прокуратуры возбуждены новые уголовные дела в отношении Евгения Генералова о вымогательстве и мошенничестве. В рамках контроля за расследованием уголовного дела о мошеннических действиях застройщиков малоэтажных жилых домов в микрорайоне Нанжуль-Солнечный прокуратура выявила новые преступные эпизоды Евгения Генералова и его сообщников. По требованию прокурора возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2015 года по февраль 2021-го Генералов вымогал деньги у одной из собственниц жилых домов микрорайона Солнечный. "Под угрозами применить насилие и навредить имуществу он требовал 75 тыс. рублей за возможность проехать к своему дому и использовать коммуникации. Кроме того, угрозы стали действительностью - за попытки заснять процесс порчи участка к женщине применили насилие и сломали телефон. Также Генералов, используя фиктивную долговую расписку, получил и предъявил к принудительному исполнению судебное решение о повторном взыскании 822 тыс. рублей с бывшего должника - жителя Назарово. Несмотря на то, что пострадавший отдал долг, у него взыскали автомобиль и часть суммы, которой виновный распорядился по своему усмотрению", - пояснили в ведомстве.

Центральный районный суд Красноярска наложил арест на имущество Генералова и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве при продаже коттеджей в микрорайоне Нанжуль-Солнечный. "Под арест попал 461 земельный участок в Солнечном микрорайоне общей стоимостью более 216 млн рублей. Расследование уголовных дел в отношении Генералова продолжается, устанавливаются его причастность к иным преступлениям и круг потерпевших от его противоправных действий", - отметили в прокуратуре.

Ранее житель Красноярска Евгений Генералов стал фигурантом трех уголовных дел о мошенничестве. Он подозревается также в незаконном предпринимательстве на 600 млн рублей. По информации прокуратуры, в течение девяти лет Генералов продавал и сдавал в аренду земельные участки в регионе, однако не регистрировался как индивидуальный предприниматель и не создавал юридическую организацию.