В Самарской области на трассе М-5 в ДТП погибли три человека

Пострадали четверо

ТАСС, 16 января. В результате столкновения двух машин на участке трассы М-5 в Самарской области погибли три человека. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Ставропольском районе. По предварительной информации, в 11:25 на 947-м км автодороги М-5 "Урал" произошло столкновение автомобилей Lada Largus и "Газель". На месте ДТП скончались три человека", - говорится в сообщении.

Еще четыре человека госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего.