В Югре женщина погибла в ДТП с Toyota, которую вел полицейский

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что сотрудника ведомства уже привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством будучи не пристегнутым ремнем безопасности, а также расследуется уголовное дело и проводится служебная проверка

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 января. /ТАСС/. Сотрудник полиции за рулем автомобиля Toyota в Ханты-Мансийском автономном округе выехал на встречную полосу и врезался в Nissan, в результате один человек погиб, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

"На 19-м км автодороги Сургут - Нижневартовск автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем Nissan. В результате женщина-пассажир Nissan скончалась на месте, водитель Toyota - сотрудник полиции - получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудника полиции привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности).

Также по факту ДТП СУ СК РФ по Югре возбудили уголовное дело. "По факту случившегося проводится служебная проверка, после завершения которой виновный полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - уточнили в УМВД по Югре.