В Нижнем Новгороде 10 человек получили ожоги после повреждения теплосети

Последствия повреждения теплосети в центре Нижнего Новгорода и работа коммунальных служб по ликвидации аварии

Последствия повреждения теплосети в центре Нижнего Новгорода и работа коммунальных служб по ликвидации аварии

Все пострадавшие были доставлены в Ожоговый центр ПИМУ Минздрава России, сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Повреждение теплосети произошло в центре Нижнего Новгорода на перекрестке улиц Студеной и Славянской, в результате 10 человек получили ожоги. Об этом сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

"В связи с коммунальной аварией пострадали 10 человек. Все пострадавшие были доставлены в Ожоговый центр ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета - прим. ТАСС) Минздрава России", - говорится в сообщении.

В ПИМУ сообщили, что девяти взрослым оказана необходимая медицинская помощь, они будут проходить лечение амбулаторно. У пострадавшего ребенка зафиксированы ожоги 2-3% поверхности тела, он будет проходить лечение в стационаре.

Как сообщили в компании АО "Теплоэнерго", повреждение теплосети произошло в районе перекрестка улиц Славянской и Студеной. Место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки. Компания окажет помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения. Там также готовы компенсировать затраты на лечение, реабилитацию и оказать необходимую материальную помощь.