На Кубани женщину приговорили к 12 годам за склонение детей к употреблению наркотиков

Она не признала вину

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Суд в Краснодарском крае признал виновной и приговорил к 12 годам колонии женщину, которая под видом лекарства давала "соль" своему сыну и предлагала наркотики дочери своей подруги. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Новопокровским районным судом оглашен приговор в отношении 33-летней местной жительницы, признанной виновной в склонении несовершеннолетних к потреблению наркотиков (п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ). Рассмотрев материалы, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. По постановлению суда ребенок осужденной находится под временной опекой родственников", - говорится в сообщении.

При проведении расследования было установлено, что женщина давала наркотическое вещество своему 11-летнему сыну под видом лекарства от зубной боли, а также открыто предлагала ему употреблять наркотики, кроме того, склоняла к их употреблению несовершеннолетнюю дочь своей подруги, описывая, какие ощущения она будет испытывать. Женщина не признала свою вину.