На Ставрополье с территории рынка эвакуировали 3 тыс. человек из-за угрозы взрыва

По словам главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко, информация о взрывчатке не подтвердилась

ПЯТИГОРСК, 16 января. /ТАСС/. Около 3 тыс. человек эвакуировали с территории рынка "Лира" на Ставрополье из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.

"В диспетчерскую ЕДДС Предгорного округа поступил звонок от неустановленного лица, который заявил, что на рынке "Лира" хранится взрывчатка. На место выехали все спецслужбы. Эвакуировано порядка 3 тыс. человек", - написал Бондаренко в Telegram-канале.

Он попросил не поддаваться панике. "На данный момент информация о взрывчатке не подтвердилась", - добавил глава округа.