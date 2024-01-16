Суд оставил в СИЗО одну из трех обвиняемых в торговле детьми в Москве

В середине декабря суд продлил арест трем обвиняемым: Юлии Логиновой, Наталье Патоке и Фирузе Ускановой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался отпустить на свободу обвиняемую в причастности к торговле детьми Наталью Патоку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении Патоки Натальи Викторовны на постановление о продлении срока содержания под стражей. Постановление Преображенского районного суда Москвы от 15 декабря 2023 года оставлено без изменения", - сообщили в пресс-службе. В середине декабря суд продлил арест трем женщинам, обвиняемым в нелегальной торговле детьми: Юлии Логиновой, Наталье Патоке и Фирузе Ускановой.

В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних) и предъявлены обвинения. Они признали вину. По данным следствия, Усканова родила ребенка, а потом передала его Логиновой через посредника Патоку за вознаграждение.

Согласно материалам следствия, в 2018-2019 годах Логинова, на иждивении которой находятся 15 детей, дважды обращалась в специализированные органы, предоставив медицинские свидетельства о рождении детей. Они содержали ложные сведения, поскольку в действительности по медицинским показателям, подтвержденным изъятой документацией, рождение женщиной детей в этот период было физиологически невозможно. При этом имеются основания полагать, что в отношении двоих малолетних детей были совершены противоправные действия.