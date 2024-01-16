В Петербурге замдиректора водоканала заподозрили в махинациях на 120 млн рублей

По словам источника, Вадим Чернышов решил предоставить преимущество одной из фирм-участниц электронного конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений, прилегающих территорий объектов Водоканала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Заместителя директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подозревают в превышении должностных полномочий и махинациях при проведении конкурсов. По предварительным данным, ущерб предприятию мог составить более чем 120 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Как должностное лицо, постоянно выполняющее организационно-распорядительные функции на госпредприятии, Вадим Чернышов не позднее 28 апреля 2023 года решил предоставить явное преимущество одной из фирм-участниц электронного конкурса на оказание услуг по уборке и обслуживанию зданий, сооружений, прилегающих территорий объектов Водоканала. Компанию признали победителем и заключили с ней договор в июне 2023 года. Цена договора составила более 520 млн рублей, что более чем на 120 млн рублей выше стоимости договора, предложенной другим участником", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении Чернышова возбудили уголовное дело по п. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Мужчину доставили на допрос в следственные органы.