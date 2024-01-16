Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

БРЯНСК, 16 января. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны России сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Суземским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов. Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По словам Богомаза, на месте работают оперативные и экстренные службы.