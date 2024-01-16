Жителя Херсонской области приговорили к 3,5 года колонии за участие в нацбатальоне

В его обязанности входила перевозка к пунктам пропуска на границе между Украиной и Россией участников нацбатальона, которые блокировали проезд в Республику Крым коммерческих грузов

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Генический районный суд Херсонской области приговорил к 3,5 года колонии строгого режима 42-летнего жителя по делу об участии в запрещенном в РФ вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В январе 2016 года мужчина добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана" (признанное террористической организацией, запрещенной на территории РФ), в котором он принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов РФ. <...> С учетом мнения прокурора суд приговорил мужчину к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в обязанности подсудимого входила перевозка к пунктам пропуска на границе между Украиной и Россией участников нацбатальона, которые блокировали проезд в Республику Крым коммерческих грузов.

Дело рассматривалось по ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ).