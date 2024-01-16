Под Тюменью в ДТП с двумя "Газелями" и трактором погиб один человек

Еще один пострадал

ТЮМЕНЬ, 16 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль, "Газель", трактор и "Газель Next" дорожной службы столкнулись на 18-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск под Тюменью, движение частично ограничено. Один человек погиб и один пострадал, сообщили в пресс-службе регионального управлении ГИБДД.

"Трагедия случилась на 18-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. По предварительным данным, здесь столкнулись Lada и "Газель", осуществлявшая разворот. От удара автомобили отбросило на трактор и автомобиль "Газель Next" дорожной службы, занятые на ремонте разделительного ограждения. 21-летний водитель Lada, житель села Каскара, погиб, 21-летний пассажир доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что движение на развороте частично ограничено, оно осуществляется в реверсивном режиме.