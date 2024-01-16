В Белгороде полиция разыскивает подростков, избивавших прохожих на улицах города

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, в интернете распространили видео, где запечатлены противоправные действия

ТАСС, 16 января. Сотрудники полиции разыскивают подростков, которые избивают прохожих якобы на улицах Белгорода, снимают свои действия на камеру и выкладывают записи в сеть. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального УМВД.

"В ходе мониторинга интернета сотрудниками полиции были выявлены материалы о совершении подростками, предположительно на улицах Белгорода, противоправных действий. Информация зарегистрирована в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, УМВД России по Белгороду проводится проверка, устанавливаются личности запечатленных на видео молодых людей и обстоятельства произошедшего.

Ранее в сети опубликовали видео, на которых несколько молодых людей избивают прохожих на улицах города.