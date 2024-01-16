В ЛНР сообщили, что украинский БПЛА 15 января атаковал трансформатор в Кременной

В результате без электричества остались 25 тыс. абонентов, в настоящее время подачу электроэнергии восстановили

ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник атаковал трансформатор в городе Кременная Луганской Народной Республики. Как сообщили в пресс-службе правительства ЛНР, в результате без электричества остались 25 тыс. абонентов, в настоящее время подача электроэнергии восстановлена.

"Вчера (15 ноября - прим. ТАСС) вечером украинский дрон-камикадзе атаковал город Кременная, намеренно повредив трансформатор. <…> Без энергоснабжения в условиях минусовых температур остались порядка 25 тысяч абонентов", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.

Отмечается, что энергетики Республиканской сетевой компании "незамедлительно приступили к восстановительным работам" и смогли в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии.