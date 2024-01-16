В Уфе подростка обвинили в похищении 16-летнего знакомого из-за конфликта

По версии следствия, он незаконно удерживал потерпевшего в квартире

УФА, 16 января. /ТАСС/. Обвинение в похищении человека с угрозой применения насилия предъявили 17-летнему жителю Уфимского района, который, угрожая ножом, похитил и удерживал 16-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

"Предъявлено обвинение 17-летнему уфимцу в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "г", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемый встретил в магазине 16-летнего подростка, с которым ранее у него был конфликт, и попытался его избить, после чего, угрожая ножом, посадил в автомобиль своего знакомого. Далее он незаконно удерживал потерпевшего в квартире. "Потерпевший взамен на свободу предложил передать ему денежные средства в сумме 22 тыс. рублей, о чем сообщил своей тете, которая обратилась в правоохранительные органы. При передаче денежных средств обвиняемого попытались задержать сотрудники полиции, однако ему удалось скрыться. В последующем он сам явился в отдел полиции и сознался в содеянном", - добавили в пресс-службе.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с ним проведены первоначальные следственные действия.