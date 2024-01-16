16 января, 12:03

В Рязани суд продлил на два месяца срок ареста фигуранту дела "Сети" Иванкину

Под стражей он пробудет до 18 марта

ТАСС, 16 января. Рязанский областной суд продлил арест участнику террористического сообщества "Сеть" Максиму Иванкину, обвиняемому в убийствах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Читайте также
Эксплейнер
Что известно о деле "Сети"

"Продлили срок содержания под стражей Иванкину на два месяца - до 18 марта", - сказали в пресс-службе.

Ранее Приволжский окружной военный суд приговорил Иванкина к 13 годам лишения свободы за участие в деятельности террористического сообщества и покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В июне 2022 года суд перевел Иванкина из колонии в СИЗО в связи с расследованием дела об убийстве. В октябре 2022 года ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц в связи с выполнением ими общественного долга, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как ранее сообщал ТАСС, следствием установлено, что в апреле 2017 года Иванкин, являясь подозреваемым по уголовному делу о незаконном сбыте наркотиков, покинул Пензу и скрылся от предварительного следствия в Рязани. Вместе с ним, также опасаясь уголовного преследования, скрылись трое его знакомых, в том числе Алексей Полтавец. Также в апреле двое из скрывшихся - мужчина и женщина - решили вернуться в Пензу и дать показания, изобличающие как их самих, так и их соучастников. Желая избежать уголовной ответственности, Иванкин и Полтавец обманом выманили своих знакомых в лес в Рязанской области и убили. Полтавец объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, организация "Сеть" планировала теракты перед выборами президента России 18 марта 2018 года и чемпионатом мира по футболу летом того же года, чтобы дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. У некоторых из фигурантов изъяли взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины. В апреле 2019 года "Сеть" была признана судом террористической организацией и запрещена на территории России. 

Теги:
РоссияРязанская область