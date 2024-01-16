В ДТП с маршруткой в Белоруссии пострадали шесть человек

Среди пострадавших - четверо подростков

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Шесть человек, в том числе четверо подростков, пострадали в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем в Орше. Об этом сообщили в Минздраве Белоруссии.

"Трое пассажиров, среди которых двое детей (2006 и 2007 годов рождения), и водитель маршрутного такси были доставлены в Оршанскую городскую больницу имени Семашко. У них сочетанные травмы: ссадины мягких тканей лица, ушибы, закрытые переломы кисти", - отметили в ведомстве.

По данным Минздрава, двое подростков 2008 года рождения, пострадавших в ДТП, обратились за медицинской помощью самостоятельно. У них диагностированы ссадины мягких тканей, ушибы, уточнили там. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, добавили в белорусском Минздраве.