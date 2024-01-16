Экс-депутат гордумы Тобольска получил условный срок по делу об уклонении от уплаты налогов

Свою вину в судебном заседании подсудимый признал

ТЮМЕНЬ, 16 января. /ТАСС/. Тобольский городской суд приговорил экс-депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, осужденного ранее за наезд на сотрудника ДПС, к одному году условно по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 290 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"16 января 2024 года Тобольский городской суд вынес решение в отношении экс-депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина по делу о неуплате налогов в размере 290 млн рублей. Свою вину в судебном заседании подсудимый признал. С учетом состояния здоровья обвиняемого суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что экс-депутат обвиняется по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Будучи директором ООО "Антикор-М", в период с января 2017 года по май 2020-го он организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности предприятия фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентами, которые фактически никаких услуг не оказывали. В ходе расследования уголовного дела на имущество предприятия и обвиняемого был наложен арест.

Со ссылкой на пресс-службу Тюменского областного суда сообщалось, что в сентябре 2021 года бывший депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин был осужден на 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком за причинение травм инспектору ДПС.