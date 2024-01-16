В Татарстане на трассе М-7 произошла авария с участием 11 автомобилей

Движение на участке было ограничено, но его уже частично восстановили

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе в Мамадышском районе Татарстана, сообщает прокуратура республики.

"Авария с участием нескольких автомобилей произошла на трассе возле деревни Нижние Яки Мамадышского района Татарстана. По предварительным данным, участниками ДТП стали 11 автомобилей", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Мамадышского района Евгений Почкин. Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства ДТП, а также даст оценку работе дорожных служб по обеспечению безопасности движения.

Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, авария произошла на 953-м км автодороги М-7 "Волга". Движение на участке было ограничено, сейчас его частично восстановили.