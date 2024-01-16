Офицер Росгвардии получил 6 лет за поставку неэффективных комплексов для Крымского моста

При этом суд не стал лишать Сергея Волкова наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, признав его виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Волкова Сергея Евгеньевича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в приговоре. Суд зачел в срок наказания время, проведенное подсудимым под домашним арестом, который изменен на арест во время оглашения приговора. При этом суд не стал лишать его наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск.

В ходе прений сторон гособвинитель просил приговорить Волкова к семи годам колонии и лишить звания и государственных наград. Полковник вину не признал и настаивает, что действовал "согласно установленному порядку и законодательству". Как отметил судья, "комплексы боеспособны, но им требуется модернизация или дозакупка специальных изделий".

Как ожидается, защита обжалует приговор. Как сказано в обвинительном заключении и материалах дела, по результатам аукциона Росгвардия и ФГУП "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" заключили госконтракт на 395 486 196 рублей на поставку двух радиолокационных комплексов "Орел-2020" для борьбы с БПЛА и защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Волков доподлинно знал, что характеристики этой техники не позволяли успешно решать задачи по борьбе с беспилотными аппаратами, не могли подавлять их радиосигналы. По словам адвоката Владимира Андрусенко, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель, являющийся монополистом в поставках продукции этого типа. Полковник утверждает, что комплексы предназначались не для защиты моста, а для защиты подразделений морского управления Росгвардии в местах их дислокации. Тем не менее, считает обвинение, он обеспечил условия для принятия на вооружение этого оборудования, так как в противном случае не успевал обеспечить в срок освоение выделенных бюджетных средств, что могло негативно сказаться на его карьере.