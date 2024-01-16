Рабочие устранили аварию на теплосетях в Нижнем Новгороде

Следователи возбудили уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 января. /ТАСС/. Специалисты АО "Теплоэнерго" завершили сварочные работы на трубопроводе в районе улиц Славянской и Студеной. Началось заполнение сетей теплоносителем, сообщили в компании.

"Работники АО "Теплоэнерго" завершили сварочные работы на трубопроводе в районе улицы Славянской, улицы Студеной. Началось заполнение сетей теплоносителем. В ближайшие часы подача ресурса будет восстановлена. Параллельно домоуправляющие компании проведут регулировку внутри домов", - сообщили в компании.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по региону добавили, что по факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

В "Теплоэнерго" рассказали, что окажут помощь нижегородцам, которые обратились в медучреждения.

Повреждение теплосети произошло 16 января, пострадали 12 человек. 10 взрослых и 1 ребенок будут проходить лечение амбулаторно. Еще одного пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали в детское ожоговое отделение.