В Молдавии приговорили к девяти годам тюрьмы двух украинцев за незаконный ввоз денег

Сумма ввоза составила €440 тыс., сообщила на Генеральная прокуратура страны

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Двое граждан Украины приговорены к девяти годам лишения свободы за попытку незаконного ввоза в республику €440 тыс., деньги и автомобиль, на котором они въехали, конфискованы. Об этом сообщила на сайте Генеральная прокуратура Молдавии.

"Суд приговорил к девяти годам лишения свободы двух граждан Украины, обвиняемых в незаконном ввозе в Молдавию более €440 тыс. в апреле 2023 года. Деньги были переданы в бюджет страны - это одна из самых больших сумм в истории валютной контрабанды", - говорится в сообщении. В нем отмечено, что прокурорами было принято решение о конфискации в пользу государства обоих автомобилей, которые использовали осужденные. Их задержали весной прошлого года после того, как таможенная служба в ходе проверки обнаружила в автомобилях денежные средства, которые были спрятаны в динамиках аудиосистемы. Задержанные были арестованы и до суда содержались в камере следственного изолятора.

По данным пограничной полиции Молдавии, с февраля 2022 года в республику въехали свыше 500 тыс. украинских беженцев, большая их часть направилась в страны ЕС, однако 34 тыс. зарегистрировались в республике, 2 тыс. из них получили молдавское гражданство. Все это время МВД республики регулярно сообщает о задержании украинских мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через реку Днестр и другие участки границы. Власти Молдавии заявили, что не будут выдавать украинской стороне скрывающихся от мобилизации.