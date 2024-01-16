Осужденный по делу о вымогательстве $1 млн биткойнами экс-следователь ФСБ погиб на СВО

Второй Западный окружной военный суд в феврале 2021 года приговорил Алексея Колбова к 12 годам колонии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов, осужденный по делу о вымогательстве биткойнов на $1 млн у экс-главы ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, погиб в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщили близкие погибшего.

"Колбов пошел добровольцем на СВО и погиб. Завтра состоятся похороны", - сказал собеседник агентства.

В апреле 2019 года по делу Галумова были арестованы начальник следственной группы ФСБ Сергей Белоусов и его бывший подчиненный Алексей Колбов. Им было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, они вымогали $1 млн в биткойнах у Галумова за рассмотрение его дела в суде в особом порядке и назначение условного наказания. В ноябре 2020 года Гагаринский суд Москвы приговорил Галумова к шести годам колонии, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Второй Западный окружной военный суд в феврале 2021 года приговорил к 12 и 9 годам колонии Колбова и Белоусова. Как отмечалось в тексте приговора, осужденные успели получить 4,8 биткойна.