В Нальчике бывших чиновников подозревают в мошенничестве при ремонте дорог

Ущерб оценивается в 52 млн рублей

НАЛЬЧИК, 16 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника департамента Нальчика и его подчиненного по подозрению в мошенничестве при ремонте дорог города. Ущерб оценивается в 52 млн рублей, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

"Следственным отделом по городу Нальчику СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. руководителя и главного специалиста МКУ "Департамент дорожного хозяйства и благоустройства". Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства) УК РФ", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2023 года исполняющий обязанности руководителя указанного департамента администрации Нальчика, "действуя вопреки интересам службы, с целью создания имущественной выгоды в интересах аффилированного юридического лица", заключил муниципальный контракт по ремонту улично-дорожной сети стоимостью 52 млн рублей между ООО "Дорремстрой" в качестве подрядчика и ООО "Новые дороги" в качестве субподрядчика.

"По указанию руководителя его подчиненный - главный специалист отдела, достоверно зная, что строительно-ремонтные работы в полном объеме не выполнены, изготовил и подписал заведомо подложные документы, содержащие завышенные объемы и стоимость ремонтно-строительных работ. На основании поддельных документов на расчетный счет ООО "Дорремстрой" были необоснованно перечислены бюджетные денежные средства в размере 52 млн рублей", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что следствием проводятся мероприятия по сбору доказательственной базы.