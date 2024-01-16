В горах Дагестана один человек погиб в результате камнепада

Еще двое пострадали

МАХАЧКАЛА, 16 января. /ТАСС/. Два человека пострадали и один погиб в результате камнепада на республиканской автодороге в горах Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По системе "112" поступило сообщение о том, что на участке автодороги республиканского значения Буйнакск-Ботлих вблизи населенного пункта Ашильта произошел камнепад, под завал попал автомобиль. По уточненной информации, под камнепад попал автомобиль ВАЗ-2114, в котором находились три человека, один из них погиб", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, двоих пострадавших госпитализируют в унцукульскую ЦРБ. "Состояние пострадавших уточняется. Дорога не перекрыта. Детей среди жертв и пострадавших нет", - добавил собеседник агентства.