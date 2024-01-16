Адвокату Навального Ольге Михайловой заочно предъявили обвинение в экстремизме

Она проходит обвиняемой по тому же делу, по которому ранее были арестованы Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. СК заочно предъявил обвинение в участии в экстремистском сообществе адвокату Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) Ольге Михайловой. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следствие заочно обвинило Михайлову по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Она проходит обвиняемой по тому же делу, по которому ранее были арестованы трое других адвокатов Навального", - сказал собеседник агентства. Михайлова подтвердила эту информацию, написав об этом пост в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ). "Сегодня мне предъявили заочное обвинение. Оказывается, я не защищала Навального по всем его уголовном и административным делам, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году", - сказано в ее посте. Михайлова находится за границей.

Ранее суд арестовал Алексея Липцера, Вадима Кобзева и Игоря Сергунина по обвинению в участии в экстремистском сообществе. По версии следствия они использовали свой статус при оказании юридической помощи Навальному для доступа в колонии, в которой он содержался, и обеспечивали регулярную передачу информации между участниками созданного Навальным экстремистского сообщества и им самим.

В августе 2021 года Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ, признаны в России НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального". Все они были созданы Алексеем Навальным.