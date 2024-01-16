В Саратове возбудили дело о превышении полномочий при реконструкции оперного театра

Подозреваемым стал экс-председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении полномочий при реконструкции театра оперы и балета возбудили в Саратове. Подозреваемым стал экс-председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

"Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, по факту превышения должностных полномочий бывшим председателем комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области, совершенных при освоении денежных средств, выделенных на реставрацию Театра оперы и балета", - сообщили в управлении.

По информации следствия, в 2020 году злоумышленник, зная, что оборудование, предусмотренное госконтрактом, подрядчиком не закуплено и не поставлено, организовал подписание с подрядчиком универсально-передаточных актов и договоров ответственного хранения. Как отметили в ведомстве, в результате незаконных действий более 165 млн рублей незаконно перечислили на расчетный счет подрядчика, но оборудование так и не поставили.

Ранее сообщалось, что бывшему председателю комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве региона и директору государственного казенного учреждения предъявили обвинение по делу о махинациях с 20 госконтрактами на 80 млн рублей. По информации следствия, преступление было совершено в 2021-2022 годах.

О театре

Здание театра возвели в 1803 году в центре Саратова, затем его несколько раз перестраивали и достраивали. Реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия, началась в 2020 году, ей занялась компания "Адепт строй". Работы оценивали более чем в 1,5 млрд рублей. Изначально реконструкцию планировали завершить в конце 2022 года, позже сроки перенесли на 2023 год. В октябре 2023 года власти расторгли контракт с генеральным подрядчиком.

Саратовский академический театр оперы и балета - один из старейших в Поволжье и в России в целом. Театр успешно реализует несколько фестивальных проектов различной концептуальной и жанровой направленности. Сейчас театр временно продолжает функционировать на площадке дома культуры "Тантал".