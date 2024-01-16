Дело о хулиганстве возбудили после избиения подростками прохожих в Белгороде

Ведется допрос одного из потерпевших, сообщили в МВД

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следователь возбудил уголовное дело о хулиганстве после нападения подростков на прохожих в Белгороде, которое они снимали на видео и выкладывали в сеть. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудником следственного управления УМВД России по городу Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ(хулиганство). Ведется допрос одного из потерпевших. Устанавливаются все соучастники и обстоятельства противоправной деятельности", - написала она в Telegram-канале.

Волк пояснила, что в ходе мониторинга интернета полицейские выявили видеозаписи, на которых группа молодых людей на улицах Белгорода угрожает горожанам и оскорбляет их. Также молодые люди нападают на жителей города и избивают их. При этом они не стесняются и снимают видеоролики, а затем выкладывают их на информационных ресурсах в интернете.

"После изучения видеозаписей мои коллеги из белгородской полиции менее чем за сутки установили личности фигурантов и сейчас принимают меры к их задержанию. Известно, что трое из них ранее были судимы", - подчеркнула представитель ведомства. Волк обратилась к потерпевшим и свидетелям с просьбой, как можно быстрее обратиться в органы внутренних дел.