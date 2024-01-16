В Москве на Дорогомиловском рынке произошел пожар

Из здания были эвакуированы 200 человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пожар произошел в здании Дорогомиловского рынка в Москве. Пожарные оперативно потушили возгорание, пострадал один человек, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Пожар ликвидирован. Пострадал один человек. Из здания эвакуированы 200 человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, произошло возгорание в вентиляции, его площадь составила 5 кв. м.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что в здании Дорогомиловского рынка на Можайском Валу произошло возгорание, проводилась эвакуация.