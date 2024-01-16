Служебную проверку проведут в школе Москвы, где учителя подозревают в развратных действиях

В школе готовы предоставить девочке и ее семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы школы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Служебное расследование начали в столичной школе №1987, где учителя подозревают в неправомерных действиях по отношению к ученице, сообщила ТАСС директор учебного заведения Елена Швец.

"Педагога нашей школы задержали по подозрению в неправомерных действиях по отношению к ученице. Произошедшее совершенно недопустимо, тем более в образовательной организации, которая обязана обеспечивать безопасную среду для детей. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Мы активно сотрудничаем со следствием и оказываем всестороннее содействие. Также школа начала служебное расследование и проводит работу с педагогами", - сказала директор.

Она добавила, что в школе готовы предоставить девочке и ее семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы школы.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, по факту развратных действий 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. По данным следствия, фигурант в период с ноября 2023 года по январь 2024 года, вел интимную переписку в одном из мессенджеров с девочкой 2010 года рождения. Мать девочки обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столичного региона.