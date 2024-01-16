Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении БПЛА в Трубчевском районе

Пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 16 января. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом Брянской области, в результате атаки никто не пострадал.

Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Во вторник четыре жилых дома, сельхозтехника и хозпостройка получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Курковичи Брянской области. В населенном пункте было нарушено электроснабжение.