В Петропавловске-Камчатском в ДТП пострадали два человека

ЧП произошло в районе улицы Тушканова

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 января. /ТАСС/. Два пассажира автобуса в Петропавловске-Камчатском пострадали в результате столкновения транспортного средства с другим пассажирским автобусом, сообщили ТАСС в УГИБДД по региону.

"Вечером 16 января в районе улицы Тушканова 38-летний гражданин, управляя рейсовым автобусом Daewoo, допустил занос транспортного средства на скользком участке дороги, в результате чего совершил столкновение с автобусом Hyundai Aero City, который остановился на запрещающий сигнал светофора. От удара автобус Hyundai Aero City отбросило на впереди стоящей автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В результате ДТП телесные повреждения получили 20-летняя и 25-летняя пассажирки автобуса Daewoo, им назначено амбулаторное лечение", - сообщили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский с 16 января находится под влиянием тихоокеанского циклона, который принес на юг полуострова метель и порывистый северо-восточный ветер. В настоящий момент дорожники устраняют последствия стихии.