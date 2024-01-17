В Якутии пресекли межрегиональный канал пересылки золота

Из незаконного оборота изъяли более 2,6 кг драгоценного металла

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Якутии и Омской области пресекли межрегиональный канал пересылки золота, изъято из незаконного оборота золото стоимостью свыше 15,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха и УФСБ России по Омской области реализован комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого установлен организатор межрегионального канала пересылки золота из Якутии в Омскую область. Им оказался владелец ломбарда в Омске. Оперативниками из незаконного оборота изъято более 2,6 кг россыпного шлихового золота стоимостью свыше 15,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В МВД России по Якутии на основе материалов возбудили в отношении владельца 1985 года рождения уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК России (незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга). Идут необходимые следственные и оперативно-разыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъятый драгметалл будет обращен в доход государства.