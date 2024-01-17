Число лишившихся жилья после сильных ливней в Бразилии увеличилось до 9 тыс.

В семи населенных пунктах действует режим ЧС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 января. /ТАСС/. Сильные ливни в прошедшие выходные дни в северных предместьях Рио-де-Жанейро оставили без крова более 9 тыс. человек. Об этом сообщил на своем сайте Секретариат социального развития этого бразильского штата.

"Более 9 тыс. человек по прежнему не могут вернуться в свои дома после рекордных ливней минувших выходных. В семи населенных пунктах объявлен режим ЧС", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о 600 гражданах, жилье которых серьезно пострадало от последствий удара стихии.

Ливни прошедших выходных стали рекордными для этого периода за всю историю наблюдений. По данным системы мониторинга стихийных бедствий Рио-де-Жанейро, в наиболее пострадавших районах в северном округе города и в населенных пунктах на его окраинах в минувшие выходные выпало 259 мм осадков, что соответствует месячной норме за весь январь. В результате оказалась парализована работа городского транспорта, подтоплены основные магистрали. 12 человек погибли.