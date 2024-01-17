Житель Приморья получил 6,5 года колонии за неудавшийся налет на магазин

По информации суда, сотрудницы успели закрыть его внутри помещения

ВЛАДИВОСТОК, 17 января. /ТАСС/. Михайловский районный суд в Приморье признал виновным в разбое мужчину, которого сотрудницы магазина успели закрыть внутри во время налета. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края, подсудимый получил шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима.

"Михайловским районный судом рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина, совершившего преступление, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ. Подсудимый вину не признал, пояснив, что просто хотел напугать потерпевших из хулиганский побуждений. Суд учел все обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как было установлено в суде, мужчина вооружился ножом и балаклавой для нападения на продуктовый магазин. Он зашел в помещение магазина, где находились две девушки, и потребовал деньги, угрожая насилием.

"Будучи напуганными, девушки выбежали через подсобное помещение на улицу, закрыли дверь магазина, чтобы преступник не смог скрыться, и сразу позвонили по номеру 102. Когда приехала полиция, грабитель снял маску и бросил нож на землю. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что мужчина, находясь запертым в магазине, пил пиво, забрав все наличные деньги", - сообщает пресс-служба.