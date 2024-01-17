Экс-глава СО РАН Асеев погасил штраф по делу о мошенничестве

Академик просил суд отсрочить погашение, поскольку у него арестовали все имущество, и его нельзя продать

НОВОСИБИРСК, 17 января. /ТАСС/. Бывший председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) академик РАН Александр Асеев, осужденный на 4 года лишения свободы условно за мошенничество, погасил назначенный по делу штраф в 500 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда.

"Судом вынесено постановление о прекращении производства по делу в связи с исполнением в полном объеме Асеевым А. Л. назначенного по приговору дополнительного наказания в виде штрафа в сумме 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В декабре Асеев попросил суд отсрочить уплату назначенного ему штрафа в 500 тыс. рублей, поскольку денежные средства для его уплаты в полном объеме у него отсутствуют, все принадлежащее заявителю имущество в ходе предварительного расследования по уголовному делу арестовано, что лишает его возможности уплатить штраф за счет его продажи.

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал от имени своей дочери коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать как резиденцию для приемов иностранных гостей. За счет отделения там был проведен дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело.

Среди подписавших - 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директоры и научные руководители институтов СО РАН. В июне 2023 года суд приговорил Асеева к четырем годам лишения свободы условно, областной суд оставил решение без изменения. В последнем слове Асеев сказал, что категорически не согласен с приговором и обвинением.