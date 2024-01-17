В деревне Челябинской области после утечки газа пострадали три человека

Они получили ожоги, сообщили в пресс-центре главного управления МЧС по региону

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Медики оказывают помощь трем жителям деревни Дербишева в Челябинской области, которые ночью получили ожоги после утечки газовоздушной смеси из бытового газового баллона. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В ночное время в двухэтажном деревянном доме в деревне Дербишева Аргаяшского района пострадали три человека из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового баллона. С ожогами доставлены в медицинское учреждение", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что все трое пострадавших взрослые. Несущие конструкции здания не повреждены.