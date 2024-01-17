В Магадане при пожаре в частном доме погибли два человека

Еще один пострадал

ТАСС, 17 января. В результате пожара в частном доме в Магадане погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

"В ходе разведки и тушения пожара были обнаружены тела двух человек без признаков жизни, еще один человек пострадал. Сейчас ему оказывается медицинская помощь в магаданской областной больнице", - сказали в надзорном ведомстве. Подробности о состоянии здоровья пострадавшего пока не уточняются.

По информации прокуратуры, обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудникам следственно-оперативной группы уже даны соответствующие указания о проведении проверки. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на контроле прокуратуры области.

Как уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области, при пожаре погибли мужчина и женщина, находившиеся в доме. Пострадавшим оказался хозяин дома, который успел выбраться из помещения самостоятельно.

В тушении пожара были задействованы 28 человек и 6 единиц техники. В течение часа огонь был локализован на площади 120 кв. м и вскоре ликвидирован. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливают причину пожара, рассматривается несколько версий. По одной из них - пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сказали в управлении МЧС.