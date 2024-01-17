В Нью-Дели отменили или задержали более 100 авиарейсов из-за густого тумана

В утренние часы видимость составляла менее 50 м

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 января. /ТАСС/. Густой туман, вновь накрывший в ночь на среду Нью-Дели, затронул по меньшей мере 120 внутренних и международных авиарейсов, прибывающих в индийскую столицу и вылетающих из нее. Это следует из данных, размещенных на сайте международного аэропорта имени Индиры Ганди (IGI Airport)

В общей сложности отменены 53 рейса, остальные отложены. В условиях сильного тумана видимость в утренние часы составляла менее 50 м. На нее также повлияло низкое качество воздуха. По данным метеорологического департамента, в Нью-Дели он достигал 400 единиц, что соответствует очень опасному уровню загрязнения атмосферы.

Метеорологи прогнозируют холодную погоду и туман в национальном столичном округе до конца текущей недели. Температура в Нью-Дели опускается до 2-4 градусов, что становится серьезным испытанием для местных жителей.