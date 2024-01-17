Под Челябинском в результате утечки газа пострадали два человека

Их госпитализировали

ЧЕЛЯБИНСК, 17 января. /ТАСС/. Два человека, в том числе 16-летний подросток, получили травмы после утечки газа в двухэтажном доме в садовом товариществе Узункуль в Челябинской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону.

"В ночное время из-за утечки паров газовоздушной смеси из бытового баллона в частном двухэтажном шлакоблочном доме в садовом товариществе Узункуль травмированы два человека, включая 16-летнего подростка", - сказали в пресс-центре.

В управлении добавили, что оба пострадавших направлены в медицинское учреждение.

По информации пресс-центра, последующего горения в доме не было.